Porsche выпустила миллионный экземпляр спорткара Porsche 911

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Цуффенхаузен (ФРГ), 12 мая. Четверг 11 мая будет вписан золотыми буквами в историю бренда Porsche – компания накануне выпустила миллионный экземпляр легендарной модели Porsche 911.

Как сообщает «Газета.ru», юбилейный спорткар сошел с конвейера на заводе в городе Цуффенхаузен, что в Германии. К этому событию разработчики подошли особо – авто было сделано в максимально классическом стиле, а отделка салона – из дорогого дерева.

Что любопытно, миллионный Porsche 911 не поступит в продажу, а поколесит по миру в качестве выставочного экспоната. Позднее модель вовсе будет помещена в коллекционный музей Porsche.

Добавим, что только в прошлом году по всему миру было продано более 31 тысяч экземпляров Porsche 911. К слову, сейчас модель по популярности уступает лишь кроссоверам марки.