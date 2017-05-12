Сирия новости 12 мая 07.00: САА и «Джейш аль-Ислам» обменялись пленными, ИГ убило более 100 бойцов курдов

В закладки

Скопировать

Сирия, 12 мая. Правительственные войска и боевики группировки «Джейш аль-Ислам»***** обменялись между собой пленными в Дамаске, ИГ* убило более 100 бойцов курдской самообороны в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила из плена «Джейш аль-Ислам» двух заложников, обстреляла позиции боевиков в населенном пункте Аль-Хула на севере провинции Хомс, обстреляла позиции боевиков «Джейш аль-Ислам» и «Джейш аль-Наср» в городах Аль-Латамина и Мурек.

«Исламское государство»*: призывает мирных жителей городе Аль-Букамаль присоединиться к группировке ИГ, убило более 100 бойцов курдской самообороны в провинции Ракка, потеряли убитыми 24 человека в провинции Ракка.

«Джейш аль-Ислам» («Джебхат ан-Нусра»***): выменяла из плена САА 6 человек.

Курды: захватили у террористов ИГ населенный пункт Хирбат Хан и отбили атаку ИГ на деревню Ум Танак на севере провинции Ракка.

Провинция Дамаск

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, правительственные войска и боевики группировки «Джейш аль-Ислам» обменялись между собой пленными в районе города Дамаск - Ялда. Сирийская арабская армия освободила 6 человек, двое из которых были бойцами Свободной сирийской армии и четырех женщин, обвиняемых в шпионаже в пользу вооруженной сирийской оппозиции. Взамен боевики «Джейш аль-Ислам» отпустил одного мужчину и его жену, которые были взяты в плен более года назад, по обвинению в шпионаже в пользу САА.

Провинция Хомс

По сообщению из независимого источника, артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в населенном пункте Аль-Хула на севере провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Deir ez-Zor 24, в городе Аль-Букамаль террористы призывают мирных жителей присоединиться к группировке ИГ, чтобы отправиться воевать за Ракку.

Провинция Идлиб

По сообщению информационного портала Al-Masdar News, турецкие войска вновь рассматривают вариант вторжения в сирийскую провинцию Идлиб, в связи с тем, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS) наращивают свое присутствие на границе и оказывают давление на турецких союзников (ССА**).

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IbnNabih1) один из репортеров освещающих события в Сирии, боевики HTS изъяли и сожгли наркотические растения, выращиваемые на территории сельской местности провинции.

Провинция Ракка

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, вчерашнее нападение террористов ИГ на отряды курдской самообороны SDF/YPG**** на северном и восточном фронтах было самым мощным за все время операции «Гнев Евфрата». По данным агентства «Амак» курдские группировки потеряли более 100 бойцов.

По сообщению портала Al-Masdar News, США подтвердили, что бойцы SDF действительно заключали сделку с ИГ на прошлой неделе. Суть соглашения заключалась в сдаче города Табка в обмен на сохранение жизней террористов и обеспечение им безопасного выхода с легким вооружением на руках из Табки в город Ракка. Источник отвечает, что остается неизвестно, почему командный центр курдских войск отрицал факт заключения договора. Накануне командование SDF опровергало сообщение Al-Masdar News, заявляло, что оно сфабриковано. Сегодня американские военные выпустили заявление, в котором поздравили бойцов SDF с освобождением города Табка, а также подтвердили, что редкая сделка ИГ-SDF, действительно, имела место быть.

По сообщению одного из источников, бойцы SDF захватили у террористов населенный пункт Хирбат Хан и отбили вражескую атаку на деревню Ум Танак на севере провинции, убив 24 террористов ИГ.

Провинция Хама

Как сообщает агентство Al-Masdar News, артиллерия САА обстреляла позиции боевиков «Джейш аль-Ислам» и «Джейш аль-Наср» в городах Аль-Латамина и Мурек. По словам военного источника, причиной обстрела и ракетных ударов по Аль-Латамине является предстоящее наступление Сирийской арабской армии на эти города.

Ирак

По сообщению информагентства Iraqi News со ссылкой на местный источник в Ираке, иностранные участники ИГ перебираются из Сирии в Ирак. Сообщается, что террористы дислоцируются в пустыне провинции Анбар. Исламское государство потеряло большую часть своих районов в провинции Анбар, однако оно все еще контролирует приграничные районы Анах, Рава и Аль-Кайм вблизи сирийских территорий.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter портал Iraqi Day, ВВС Ирака нанесли несколько авиаударов по позициям ИГ в городе Хавиджа, уничтожили лагерь для тренировки снайперов и вражеский штаб.

* Организация запрещена на территории РФ.