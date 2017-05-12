Случай заражения вирусом Зика выявлен в Китае

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Цзянсу (КНР), 12 мая. В Поднебесной в провинции Цзянсу, что на востоке страны, выявлен очередной случай заражения вирусом Зика.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на госкомитет Китая по здравоохранению, опасное заболевание подхватила 28-летняя молодая женщина, которая вернулась в конце апреля из Эквадора.

По словам жительницы города Наньтун, во время перелета домой у нее поднялась температура, появилась сыпь, боль в суставах и другие симптомы, характерные для такого заболевания.

Китайские медики, сделав анализы, подтвердили диагноз, однако в настоящее время состояние пациентки стало нормальным и ее уже выписали из больницы и отправили домой.