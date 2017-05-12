Российские ученые придумали, как сделать виноград еще полезнее

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Владивосток, 11 мая. Ученые из Дальневосточного федерального университета нашли способ заставить клетки амурского винограда вырабатывать больше полезных биологически активных веществ.

В статье, опубликованной в научном журнале Plant Cell Tissue and Organ Culture, сообщается, что специалистам удалось «увеличить синтез ресвератрола в три-восемь раз в культуре клеток винограда».

Ресвератрол — вещество, оказывающее благотворное воздействие на здоровье человека. Это сильный антиоксидант, предотвращающий развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, трансгенные растения, которые вырабатывают много ресвератрола, более устойчивы к грибковым заболеваниям и стрессу.

По словам авторов статьи, сообщает ТАСС, в настоящее время они обсуждают с коллегами из Крыма и Краснодарского края возможность исследования, в рамках которого можно было бы создать на основе амурского винограда Vitis amurensis виноград, устойчивый к низким температурам и болезням.

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