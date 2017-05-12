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Технологии
Российские ученые придумали, как сделать виноград еще полезнее

Российские ученые придумали, как сделать виноград еще полезнее

6:20  12 Мая 2017
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Российские ученые придумали, как сделать виноград еще полезнее

Владивосток, 11 мая. Ученые из Дальневосточного федерального университета нашли способ заставить клетки амурского винограда вырабатывать больше полезных биологически активных веществ. 

В статье, опубликованной в научном журнале Plant Cell Tissue and Organ Culture, сообщается, что специалистам удалось «увеличить синтез ресвератрола в три-восемь раз в культуре клеток винограда». 

Ресвератрол — вещество, оказывающее благотворное воздействие на здоровье человека. Это сильный антиоксидант, предотвращающий развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, трансгенные растения, которые вырабатывают много ресвератрола, более устойчивы к грибковым заболеваниям и стрессу.

По словам авторов статьи, сообщает ТАСС, в настоящее время они обсуждают с коллегами из Крыма и Краснодарского края возможность исследования, в рамках которого можно было бы создать на основе амурского винограда Vitis amurensis виноград, устойчивый к низким температурам и болезням.

Российские ученые придумали, как сделать виноград еще полезнее

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ученые ДВФУ разработали новую модель краткосрочного прогнозирования сейсмических событий.

#двфу
Олеся Волкова
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