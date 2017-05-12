КНДР не станет использовать задержанных американцев для торга в переговорах в США

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Пхеньян, 12 мая. КНДР не станет использовать задержанных за совершенные на территории страны противоправные действия граждан США как разменную монету в переговорах с Вашингтоном. Об этом говорится в опубликованном газетой «Нодон синмун» заявлении МИД Северной Кореи.

Внешнеполитическое ведомство КНДР отмечает, что задержанные недавно граждане США обвиняются «в причастности к преступной деятельности на основании действующих в народной республике законов». О том, за какие именно преступления задержаны американцы в заявлении не говорится. Дипломатическое ведомство пообещало сообщить об этом в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось о задержании 6 мая гражданина США корейского происхождения Кима Хак Сона, который работал Университете науки и технологии в Пхеньяне. Мужчину обвиняют в подрывной деятельности.