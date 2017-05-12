Повелся на морковку: Порошенко развелся с Россией из-за «безвиза» ЕС

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Украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина официально оформила свой развод с Российской империей. Так он объяснил решение Совета ЕС поддержать безвизовый режим для жителей Украины. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».

Украина, по словам Порошенко, после решения Совета ЕС поддержать безвизовый режим для жителей страны, вернулась «к историческому месту в составе европейских стран».

Сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — сказал глава Украины.

В своем обращении к гражданам страны украинский лидер отметил, что Украине удалось преодолеть попытки якобы российского лобби «помешать безвизу». Порошенко заявил, что выполнил свое предвыборное обещание и особо поблагодарил за это военнослужащих, которые «на востоке страны защищают не только Украину, но и весь континент». Он также пообещал украинцам, что теперь они смогут без виз посещать 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых есть соглашение о безвизовом режиме с Евросоюзом.

Решение Евросоюза о «безвизе» для Украины, по мнению Порошенко, должно привлечь в страну авиакомпаний-лоукостеры, которые позволят гражданам страны летать в Европу за несколько десятков евро в обе стороны.

Напомним, что 11 мая Совет министров Евросоюза окончательно одобрил решение предоставить украинцам право на безвизовый въезд на территорию стран-участниц ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода.

Порошенко заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. Через 20 дней после того как этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС, жители Украины смогут отправляться в страны Европы, кроме Ирландии и Великобритании, лишь с биометрическим загранпаспартом. Примерная дата — 11 июня 2017 года. При этом, если вдруг начнутся проблемы с миграцией и безопасностью, ЕС обещает приостановить безвизовый режим с Украиной.



Однако не все разделяют оптимизм украинского лидера. Так, глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о том, что воспользоваться безвизовым режимом для путешествий в Европу смогут только 10-15% украинцев.

«Украинский народ доведен до такого предела, что мы вошли в десятку беднейших стран мира – это нонсенс для европейской страны! Это означает, что даже тем выстраданным «безвизом», который мы получили, может воспользоваться максимум 10–15% людей на Украине, и это показывают социологические исследования», – высказала свою точку зрения политик в эфире украинского телеканала ZIK.

Она также подчеркнула, что предоставление безвизового режима для Украины – это заслуга не власти, а украинского народа.

«Ни одна власть за все времена не имеет к этой победе никакого отношения. Наоборот, мы должны были бы получить безвизовый режим как минимум на год раньше. Но не получали его потому, что коррупция в высших эшелонах власти не позволяла дать нам такой безвизовый режим», – пояснила Тимошенко.

Замглавы российского МИД Алексей Мешков назвал решение Евросоюза «морковкой на веревочке». Он объяснил это тем, что предоставленный для украинцев «безвиз» «не имеет никакого отношения к разрешению на работу».

А российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter отметил, что таким образом Запал расплатился с украинцами за то, что не пустил их в Евросоюз и НАТО.

«Закрыв перед Украиной двери в ЕС и НАТО, Запад расплатился с Киевом безвизовым режимом. Сути дела он не меняет, но дает Порошенко подобие алиби», — написал он.

Закрыв перед Украиной двери в ЕС и НАТО, Запад расплатился с Киевом безвиз. режимом. Сути дела он не меняет,но дает Порошенко подобие алиби. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 11, 2017

Переговоры ЕС и Украины о либерализации визового режима были начаты еще в 2008 году. В ноябре 2010 года Евросоюз предложил Киеву план действий для получения «безвиза». Несмотря на то, что украинский парламент принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий, в 2016 безвизовый режим Украина так и не получила. В Европе этот вопрос предпочитали откладывать. И только в начале апреля 2017, Европарламент одобрил это решение, его поддержали 521 из 751 депутатов.

Перспектива массового наплыва украинцев Европу не пугает. Об этом сообщила посол Франции Изабель Дюмон.

«Я знаю, что они смотрят на это серьезно, потому что если Украина потеряет свою рабочую силу, то это проблема, в первую очередь, для Украины», — заявила она.