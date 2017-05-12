Трамп, опубликовав фото со встреч с Лавровым и Климкиным, призвал к миру

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Вашингтон, 12 мая. Как оказалось, американский президент не чурается собирать в социальных сетях коллажи и проводить параллели между размещенными фото.

Как пишет «Газета.ru», Дональд Трамп несколько часов назад выложил в Twitter, притом не в президентский аккаунт, а в личный, коллаж, состоящий из двух фото, где он встречается с главой МИД России Сергеем Лавровым и украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.

«Накануне я провел беседы с российским министром иностранных дел и министром иностранных дел Украины. Предлагаю стоить мир вместе», — такой подписью Трампа был снабжен размещенный коллаж.