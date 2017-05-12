Самолет президента США мог взорваться из-за некачественного техобслуживания

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Вашингтон, 12 мая. Из-за выполненного с нарушением регламента технического обслуживания самолету президента США VC-25 нанесен ущерб в 4 млн долларов. Об этом со ссылкой на отчет федеральных властей сообщает телекомпания CNN.

Документ касается расследования о нарушениях, допущенных на предприятии Boeing в Сан-Антонио, штат Техас. Согласно нему, сотрудники компании во время техобслуживания президентского самолета в апреле 2016 года допустили загрязнение кислородного оборудования VC-25, используя во время работы неочищенные инструменты и детали. По данным издания, из-за халатности работников на борту самолета мог произойти пожар или даже взрыв.

Отмечается, что расследование началось после того, как один из механиков компании Boeing доложил своему начальству о возможных нарушениях. Никаких инцидентов связанных с проявленной во время техобслуживания самолета халатностью не произошло.