Режим ЧП, введенный в Бразилии из-за вируса Зика, отменен

В закладки

Скопировать

Бразилиа, 12 мая. Кабмин Бразилии отменил в стране введенный из-за вируса Зика в ноябре 2015 года режим ЧП.

Как пишет «Газета.ru», в правительстве пошли на такой шаг ввиду того, в государстве в текущем году резко снизилось количество заболевший страшной болезнью. Об этом говорится в официальном сообщении Минздрава.

«Бразилия уже не отвечает тем требованиям, при которых необходимо поддерживать в действии чрезвычайное положение», — уточнили в бразильском министерстве здравоохранения.

Добавим, что с начала года по 15 апреля в стране было зафиксировано около 8 тысяч случаев возможных заболеваний вирусом Зика, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 95% меньше.