Экс-супруга олигарха получила при разводе в Лондоне гигантские отступные

В закладки

Скопировать

Лондон, 12 мая. Суд в британской столице, назначив при разводе женщине огромную сумму отступных, может попасть на страницы Книги рекордов Гиннеса.

Как пишет «Газета.ru», сумму размеров в более чем 450 миллионов фунтов стерлингов получила уже бывшая супруга выходца из России, что является рекордной за всю историю бракоразводных процессов в Великобритании.

Суд, который держит в строжайшем секрете фамилии фигурантов дела, постановил передать 44-летней женщине 41,5% всех активов уже распавшийся семьи, несмотря на все возражения 61-летнего мужчины, который утверждал, что сколотил состояние до свадьбы.

Добавим, что местным СМИ удалось узнать, что распавшаяся пара познакомилась в Москве в далеком 1989 году, однако в середине 90-х переехала в Лондон, где жила счастливо все это время.