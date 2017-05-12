Поставки российских семян подсолнуха в страны ЕС вырос в три раза

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Москва, 12 мая. Поставки российских семечек в страны ЕС за прошлый год выросли в три раза и достигли исторического максимума. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщают «Известия».

В 2016 году из России в Евросоюз было продано 86,5 тысяч тонн семян подсолнуха на 42,5 млн евро (3,2 млрд рублей). Годом ранее экспорт российских семечек в ЕС составлял всего 24,5 тысячи тонн на 13,7 млн евро (928 млн рублей). Главными потребителями российских семечек оказались Нидерланды, Франция, Италия, Швеция и Испания.

«Известия» со ссылкой на директора Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП) Екатерину Нестерову сообщают, что внушительный рост поставок семян подсолнуха в ЕС стал возможен благодаря снижению ставки экспортной таможенной пошлины с 9,9% до 6,5%. При этом эксперт отметила, что увеличение экспорта негативно сказалось на внутреннем рынке и привело к тому, что отечественные производства недозагружены на 30-50%.