Лавров и Кисляк возложил венок к памятнику героям Алсиба на Аляске

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Фэрбэнкс (Аляска, США), 12 мая. Глава МИД России во время визита на Аляску нашел время для того, чтобы почтить память героев Алсиба.

Как сообщает «Газета.ru», Сергей Лавров в компании посла РФ в США Сергея Кисляка и главы администрации города Фэрбэнкс Джима Матерли возложили цветы у памятника героям воздушной трассы Аляска – Сибирь.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, чтить память героев, победивших фашизм – святое дело каждого. Кроме того, Сергей Лавров отметил, что ему было бы стыдно, побывав на Аляске, не посетить этот мемориал.

«Мы ценим то, как жители Аляски хранят память о нашей общей борьбе против фашизма», — отметил министр иностранных дел России, отвечая на вопросы собравшихся журналистов.

Напомним, что Сергей Лавров принимает участие в заседание министров иностранных дел стран — членов Арктического совета.