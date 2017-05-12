Лавров и Кисляк возложил венок к памятнику героям Алсиба на Аляске
Фэрбэнкс (Аляска, США), 12 мая. Глава МИД России во время визита на Аляску нашел время для того, чтобы почтить память героев Алсиба.
Как сообщает «Газета.ru», Сергей Лавров в компании посла РФ в США Сергея Кисляка и главы администрации города Фэрбэнкс Джима Матерли возложили цветы у памятника героям воздушной трассы Аляска – Сибирь.
Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, чтить память героев, победивших фашизм – святое дело каждого. Кроме того, Сергей Лавров отметил, что ему было бы стыдно, побывав на Аляске, не посетить этот мемориал.
«Мы ценим то, как жители Аляски хранят память о нашей общей борьбе против фашизма», — отметил министр иностранных дел России, отвечая на вопросы собравшихся журналистов.
Напомним, что Сергей Лавров принимает участие в заседание министров иностранных дел стран — членов Арктического совета.