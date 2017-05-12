Порошенко надеется вернуть Донбасс и Крым, соблазнив «безвизом» Украины с ЕС

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Киев, 12 мая. Президент Украины Петр Порошенко считает, что безвизовый режим с Евросоюзом поможет ему в возращении Крыма и Донбасса. Об этом сообщает RT.

Порошенко надеется на безвизовый режим со странами Европейского союза в деле возвращения в состав Украины Крымского полуострова и восстановлении контроля над территориями Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства считает, что «безвиз» сможет заинтересовать жителей Крыма и Донбасса «вернуться в Украину и получить украинские паспорта».

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Петр Порошенко назвал введение безвизового режима с ЕС «окончательным разводом с Российской империей».