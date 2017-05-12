Российский истребитель пролетел в 6 метрах от патрульного самолета США

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Вашингтон, 12 мая. Российский Су-27 пролетел менее чем в 20 футах (шесть метров) от американского патрульного самолета «Посейдон», военные США сочли маневр «безопасным и профессиональным». Об этом со ссылкой на ВМС Соединенных Штатов сообщает Washington Examiner.

По данным издания, инцидент произошел 9 мая в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда самолет США «выполнял обычные операции». В ВМС США подчеркнули, что хотя расстояние между «Посейдоном» и Су-27 было меньше шести метров, пилот российского истребителя выполнял «безопасный и профессиональный» маневр.