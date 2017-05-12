Мадуро обвинил оппозицию в Венесуэле в использовании снайперов против мирного населения

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Каракас, 12 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что организующая антиправительственные акции оппозиция использует снайперов против мирного населения. Об этом сообщает телеканал Globovision.

Президент прокомментировал смерть нескольких человек на массовых акциях, которые устраивали как антиправительственные силы «Блока демократического единства» (БДЕ), так и сторонники Мадуро. В том числе лидер Венесуэлы назвал якобы нанятых оппозицией снайперов ответственными за смерть рабочего Андерсона Дуарте в Мериде.

«Его застрелил снайпер, которых БДЕ разместила в нескольких районах страны для того, чтобы убивать население», — заявил Мадуро.

Напомним, антиправительственные протесты начались в Венесуэле в начале апреля. Согласно данным неправительственного «Центра мониторинга за социальной конфликтностью» к 9 мая в массовых уличных акциях погибли 44 человека, около тысячи получили ранения.