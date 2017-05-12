Трамп хочет ускорения расследования о «вмешательстве России в выборы в США»

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Вашингтон, 12 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что расследование о возможном вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах должно проводиться более интенсивно. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу NBC News.

Президент США заявил, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми не было попыткой помешать расследованию, и в действительности он хочет ускорения разбирательства.

«Я хочу добраться до сути, — подчеркнул Трамп. — Если Россия или кто-то еще пытается вмешиваться в наши выборы, я думаю, что это ужасно, и я хочу добраться до сути и гарантировать, что этого никогда больше не произойдет»

Также Дональд Трамп отметил, что ни он, ни его предвыборный штаб не вступали «в тайное взаимодействие с россиянами». И заявил, что Россия не оказала влияния на исход голосования на президентских выборах в США.

Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщило, что Трамп «в любом случае уволил бы» Джеймса Коми с поста директора ФБР. Кроме того, по словам президента США, глава бюро несколько раз лично заверял его, что в отношении него не ведется расследование.