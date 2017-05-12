ХАМАС объявило об аресте убийцы своего активиста Мазена Фукаха

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Сектор Газа, 12 мая. Движение ХАМАС объявило об аресте убийцы одного из своего высокопоставленных активистов. ХАМАС утверждает, что убийца действовал по приказу спецслужб Израиля.



Один из командиров военизированного крыла ХАМАС - Мазен Фуках, был застрелилен 24 марта из пистолета с глушителем на пороге своего собственного дома.

«Я объявляю палестинскому народу, арабскому, исламскому, всему свободному миру, об аресте непосредственного убийцы Мазена Фукаха», — заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

По его словам, убийца выполнял приказ израильских спецслужб. Он также отметил, что арестованный, чье имя пока не разглашается, дал «четкие и подробные» показания о совершенном им убийстве.



Активисты ХАМАС с самого начала возложили ответственность за гибель своего коллеги на израильские спецслужбы. В Израиле Фуках был приговорен к девяти пожизненным срокам по обвинению в терроризме. Его выпустили на свободу в 2011 году в рамках обмена более чем 1 тысячи палестинских заключенных на танкиста Гилада Шалита, который несколько лет провел в плену у боевиков сектора Газа.



Палестинские спецслужбы развернули масштабный розыск после убийства Фукаха, в ходе мероприятий на время даже перекрывали границу с Израилем.