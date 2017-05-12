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Куратор проекта США по имитации полета на Марс едет в Россию за опытом

Куратор проекта США по имитации полета на Марс едет в Россию за опытом

3:47  12 Мая 2017
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Куратор проекта США по имитации полета на Марс едет в Россию за опытом

Вашингтон, 12 мая. Научный куратор проекта по имитации длительного полета на Марс, профессор Университета штата Гавайи Ким Бинстед прибудет в Россию для обмена опытом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Бинстед проведет все лето в России по научно-образовательной программе Фулбрайта. В Москве куратор проекта по имитации полета на Марс будет сотрудничать с Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

«Уверена, что сообща мы сможем добиться крупного прогресса в устранении или понижении барьеров, мешающих организации длительных пилотируемых полетов в целях исследования космического пространства», — подчеркнула Бинстед.

Напомним, американский эксперимент по имитации полета на марс начнется в 2018 году. В его рамках группе добровольцев придется несколько месяцев провести почти в полной изоляции от внешнего мира на склоне вулкана Муана-Лоа на Гавайских островах.

#россия #сша
Алексей Громов
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