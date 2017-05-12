Лавров заявил, что Россия будет приветствовать вклад США в создание зон деэскалации в Сирии

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Москва, 12 мая. Россия будет приветствовать любой вклад США в реализацию концепции зон безопасности в Сирии. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что не исключает привлечение США в качестве наблюдателя, но подчеркнул, что в этом вопросе должно учитываться мнение всех сторон, в том числе Дамаска. На вопрос о том, обсуждалась ли концепция зон деэскалации в Сирии на переговорах с Дональдом Трампом, министр ответил, что Россия будет приветствовать любой вклад США.

«Будем приветствовать любой вклад Соединенных Штатов в реализацию этой концепции», — сказал Лавров.

Также глава МИД России напомнил, что изначально о важности очагов безопасности для мирного населения говорил именно Дональд Трамп. И отметил, что скоро состоится встреча экспертов из России, Турции и Ирана, на которой будут обсуждаться конкретные параметры функционирования зон деэскалации в Сирии.