Госдеп США одобрил продажу в ОАЭ ракет Patriot на 2 миллиарда долларов

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 12 мая. Государственный департамент США дал одобрение возможной сделке по продаже в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ракет ПВО Patriot на сумму два миллиарда долларов.

«Госдепартамент одобрил продажу в ОАЭ усовершенствованных ракет Patriot PAC-3 и ракет с усовершенствованным наведением Patriot GEM-T», — сообщает в своем заявлении Пентагон.

По словам представителя Пентагона речь идет, в общей сложности, о 160 ракетах.