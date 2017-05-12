Госдеп США одобрил продажу в ОАЭ ракет Patriot на 2 миллиарда долларов
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Вашингтон, 12 мая. Государственный департамент США дал одобрение возможной сделке по продаже в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ракет ПВО Patriot на сумму два миллиарда долларов.
«Госдепартамент одобрил продажу в ОАЭ усовершенствованных ракет Patriot PAC-3 и ракет с усовершенствованным наведением Patriot GEM-T», — сообщает в своем заявлении Пентагон.
По словам представителя Пентагона речь идет, в общей сложности, о 160 ракетах.
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