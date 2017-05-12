Трамп опроверг наличие недвижимости и инвестиций в России

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Вашингтон, 12 мая. Президент США заявил, что не имеет инвестиций или недвижимости в России. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу NBC News.

«У меня нет инвестиций в России и тому подобного. У меня нет собственности в России, — заверил Трамп, — многие думали, что у меня есть офисные здания в Москве. У меня нет собственности в России».

Также президент США заявил, что сенатор Линдси Грэм уже получил от Трампа письмо, в котором также говорится об отсутствии у него инвестиций и недвижимости в России.

Напомним, ранее электронное издание Газета.ru со ссылкой на западные СМИ сообщило, что, по словам Трампа, глядя на политический конфликт в Соединенных Штатах «Россия, должно быть, смеется».