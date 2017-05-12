Порошенко: Украина отдалилась от России, получив безвизовый режим

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Киев, 12 мая. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина окончательно отдалилась от России. Так он сказал в интервью телеканалу «1+1».

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», — резюмировал Порошенко.

По словам Порошенко, речь идёт не только и не столько об установлении режима безвизового пересечения границы, сколько о возвращении Украины в состав европейских государств.

Напомним, что ранее Порошенко охарактеризовал введение безвизового режима с ЕС, как разрыв с постсоветским прошлым.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» предположил, что предоставление Украине «безвиза» на текущих условиях является для ЕС ни чем иным, как удобным рычагом влияния на Киев. Об этом сообщает RT.