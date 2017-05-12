Медики рассказали, как женщинам избежать ранней менопаузы

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Вашингтон, 12 мая. Молоко и другие содержащие кальций продукты значительно снижают риск ранней менопаузы у женщин. Об этом со ссылкой на 30-летнее исследование ученых из Гарвардского университета сообщает The Telegraph.

Пронаблюдав за состоянием здоровья более чем 120 тысяч женщин в возрасте от 25 до 49 лет, исследователи выяснили, что участницы эксперимента, регулярно потреблявшие содержащие кальций продукты, на 13% реже сталкивались с ранним развитием менопаузы. Также ученые пришли к выводу, что на фертильность участниц исследования хорошо влияли продукты с высоким содержанием витамина D.

Исследователи подчеркивают, что лучшим источником кальция для человека могут стать молоко, зелень и жирная рыба. Витамин D тоже содержится в жирной рыбе, например в сардине, а также в сыре и яичном желтке.