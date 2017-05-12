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Новый хэтчбек Honda Civic VTEC появился на рынке

Новый хэтчбек Honda Civic VTEC появился на рынке

2:56  12 Мая 2017
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Новый хэтчбек Honda Civic VTEC появился на рынке

Токио, 12 мая. Новый хэтчбек Civic VTEC от японской автомобилестроительной компании Honda появился в продаже у официальных дилеров.

Стоимость новинки в базовой комплектации составляет 30 тысяч долларов США. Автомобиль оснащен мощным турбомотором. Кроме того, его отличает целая система современных электронных ассистентов.

В базовой комплектации Civic VTEC представлен в красных и черных цветах. Интерьер нового хэтчбэка весьма близок представленному накануне Honda Civic R.

Новый хэтчбек Honda Civic VTEC появился на рынке

Ранее Газета.ru сообщала о водителе, который играл в нарды за рулем.

Сергей Свазовский
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