Новый хэтчбек Honda Civic VTEC появился на рынке

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Токио, 12 мая. Новый хэтчбек Civic VTEC от японской автомобилестроительной компании Honda появился в продаже у официальных дилеров.

Стоимость новинки в базовой комплектации составляет 30 тысяч долларов США. Автомобиль оснащен мощным турбомотором. Кроме того, его отличает целая система современных электронных ассистентов.

В базовой комплектации Civic VTEC представлен в красных и черных цветах. Интерьер нового хэтчбэка весьма близок представленному накануне Honda Civic R.

Ранее Газета.ru сообщала о водителе, который играл в нарды за рулем.