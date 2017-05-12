Трамп заявил, что благодаря его встрече с Лавровым будут спасены многие жизни

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Вашингтон, 12 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым позволила избежать гибели многих людей. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу NBC.

Дональд Трамп назвал прошедшую в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел России отличной и рассказал о том, какие темы были затронуты входе беседы.

«Она касалось Сирии и Украины. Возможно, благодаря этому обсуждению убиты будут значительно меньше людей, и оно в конечном счете позволит установить мир», — заявил президент США.

Трамп отметил, что вопрос о встрече с Сергеем Лавровым поднимался во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава Белого дома отметил, что считает подобные встречи «чем-то хорошим, а не чем-то плохим».