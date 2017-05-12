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Общество
Выпускники московских школ рассчитывают на 82 тыс. рублей на первой работе

Выпускники московских школ рассчитывают на 82 тыс. рублей на первой работе

2:25  12 Мая 2017
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Выпускники московских школ рассчитывают на 82 тыс. рублей на первой работе

Москва, 12 мая. Выпускники столичных школ плохо представляют объем оплаты труда у молодых специалистов и рассчитывают зарабатывать по 82 тысячи рублей сразу после окончания вуза. Об этом со ссылкой на проведенное аналитическим центром НАФИ и НИУ ВШЭ исследование сообщает газета «Известия».

По данным издания, 66% выпускников московских школ не представляет уровень зарплат у только окончивших вузы по выбранной ими специальности работников. Еще 25% имеют лишь приблизительное представление о зарплатах молодых специалистов. Уверены в том, что они точно знают средний размер оплаты труда выпускников вузов ответили только 9% оканчивающих школы москвичей. По их мнению, средняя зарплата молодого специалиста превышает 82 тысячи рублей.

Не осведомлены об объемах оплаты труда опытных специалистов 53% столичных школьников. Еще 32% респондентов признались, что имеют приблизительное представление о средних зарплатах в выбранной ими отрасли. Лишь 14% выпускников московских школ заявили, что хорошо представляют доходы опытных специалистов. По их мнению, их средняя зарплата равняется 172,5 тыс. рублей.

При этом, о возможном месте своей будущей работы смутное представление имеют 61% юных москвичей. Свои знания о местах будущей работы признали хорошими 26% участников опроса. О том, что не имеют представления о своем будущем трудоустройстве, заявили 13% выпускников столичных школ.

Алексей Громов
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