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Политика
Трамп призвал Россию и Украину помириться

Трамп призвал Россию и Украину помириться

2:25  12 Мая 2017
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Трамп призвал Россию и Украину помириться

Вашингтон, 12 мая. Президент США Дональд Трамп призвал Российскую Федерацию и Украину к заключению мира. Соответствующую запись лидер США опубликовал в социальной сети Twitter.

Хозяин Белого дома отметил, что накануне провел встречи с главами дипломатических ведомств обоих государств. Он также сделал коллаж, на котором объединил свои фотографии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным, занимающим аналогичную должность в украинском правительстве.

Давайте заключим мир, — написал Трамп, слова которого приводит Газета.ru.

#дональдтрамп
Сергей Свазовский
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