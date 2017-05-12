Экс-конгрессмен предложил ликвидировать Федеральную резервную систему

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Вашингтон, 12 мая. Бывший член Палаты представителей США Рон Пол предложил ликвидировать Федеральную резервную систему, выполняющую в США функции Центробанка и сократить бюджет Министерства образования.

По мнению Рона Пола, экономика США останется в состоянии застоя, если ситуация не изменится, а это, в свою очередь, приведет к усиление противоречий и росту уровня насилия в обществе.

«Необходимо провести аудит Федеральной резервной системы, а затем положить конец её существованию», — настаивает Пол.

По мнению Пола, одним из источников экономических проблем США является именно ФРС. В 2009 году Пол будучи еще конгрессменом говорил о необходимости проведения аудита ФРС. Тогда он внес в конгресс соответствующий законопроект. Позже проект приняли с некоторыми поправками. В результате, в 2011 году был проведен аудит ведомства. Правда, лишь частичный.

Бывший конгрессмен уверен, что США находятся на «последних стадиях своего существования», так как конгресс не справляется со своими основными обязанностями.

«Сбой механизма ассигнования бюджетных средств конгрессом и чрезмерный интервенционизм посредством Федеральной резервной системы и внешней политики говорят о том, что наше «государство всеобщего благосостояния/государство бесконечной войны» находится на последних стадиях своего существования» — заявил Рон Пол. Об этом сообщает RT.