Определены все финалисты «Евровидения-2017» в Киеве

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Киев, 12 мая. В финальную стадию песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве вышли представители еще десяти стран. Это исполнители из Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

В рамках первого полуфинала удача улыбнулась Молдавии, Азербайджану, Греции, Швеции, Португалии, Польше, Армении, Австралии, Кипру и Бельгии.

В решающей стадии выступят представители стран-основательниц конкурса: Соединенное Королевство, Италия, Испания, Франция и ФРГ. Кроме того, Украина выступает в роли хозяйки конкурса, и в этом статусе также освобождена от необходимости проходить отбор, - уточняет Газета.ru.

Россия не принимает участие в конкурсе из-за запрета на въезд на Украину Юлии Самойловой, принятого киевскими властями.