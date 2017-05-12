Каждый килограмм бортпроводника влечет перерасход топлива: стюардессы на тропе войны ФАН-ТВ

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Стюардесса «Аэрофлота» Евгения Магурина собирается оспорить решение судьи, отклонившего ее второй иск о дискриминации по внешнему виду и ущемлении трудовых прав в авиакомпании. Встретившись со СМИ, она рассказала, что перевозчик снизил ей прибавку к зарплате из-за большого размера одежды. Магурина хочет добиться возвращения надбавки, а также компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч рублей. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Размер одежды больше – трудовых прав меньше

Стюардесса «Аэрофлота» Евгения Магурина встретилась с представителями столичных СМИ и объяснила: «Суть нашего конфликта с работодателем состоит в том, что нам снизили зарплату за размер одежды».

Вторая стюардесса, попавшая в схожую ситуацию, – Ирина Иерусалимская: «Поводом для обращения в суд явилась идентичная проблема. Мы так же оспаривали действия работодателя. Я попыталась этот конфликт решить мирно, я обращалась к работодателю, потому что я посчитала справедливым, что снижение надбавки за размер одежды, полученной мной на складе (которую я получаю на протяжении многих лет, и размер не меняется), нарушает мое трудовое право».

«С нашей точки зрения, получается парадокс: то есть, летать мы можем, выполнять рейсы, а зарплату платить нам не надо», – сказала Магурина. Первый иск к компании «Аэрофлот», который подала бортпроводница, отклонил Тушинский суд Москвы, второй – спустя некоторое время – Пресненский суд. Изначально мелькавшая в различных изданиях информация о том, что Магурина хочет компенсировать полмиллиона за моральный ущерб, впоследствии скорректировалась до 100 тысяч рублей. Теперь адвокаты собирают законодательную базу, чтобы ринуться в бой в третий раз.

Приказ гендиректора: так – значит, так

В пресс-конференции принимала участие Ксения Михайличенко, юрист в сфере трудового права, эксперт «Центра социально-трудовых прав», адвокат Евгении Магуриной. Ксения рассказала: «В компании «Аэрофлот» есть положение об оплате труда, в котором предусмотрен ряд стимулирующих выплат. В том числе, стимулирующая выплата, которая называется «за профессиональную успешность». И состоит и рассчитывается она из двух компонентов. Абсолютно объективных критериев, которые касаются налёта за год, знания иностранно языка и так далее. По всем этим критериям Евгения набирает максимальный балл – 225, всё это подтверждено ее свидетельством бортпроводника. И есть вторая часть, из которой рассчитывается эта надбавка, – отсутствие дисциплинарных взысканий, тоже знание иностранного языка и, в том числе, соответствие требованиям компании «Аэрофлот».

Они утверждены Приказом генерального директора. Требования к бортпроводникам попадают в раздел «Требования к членам кабинного экипажа». В одном из пунктов документа установлено, что бортпроводник должен иметь определенный рост, индекс массы тела, а ее размер одежды должен быть в диапазоне от 42-го до 48-го.

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Каждый килограмм бортпроводника ведет к перерасходу топлива

Эксперт «Центр социально-трудовых прав», представитель Евгении Магуриной в суде Сергей Саурин: «Действующее российское трудовое законодательство предусматривает принцип равной оплаты за труд равной ценности и принцип недопущения дискриминации в отношении работников, то есть, недопущения всякого необоснованного ограничения или предпочтения по различным признакам, не связанным с деловыми качествами работника. Мы обратились в суд, прежде всего, именно потому, что в «Аэрофлоте», благодаря имеющимся утвержденным «Требованиям к кабинному экипажу» на сегодняшний день, применяются требования, разные для женщин и для мужчин и не связанные с теми деловыми качествами, которыми должен обладать бортпроводник, работающий в вестибюле воздушного судна». По словам Саурина, эти требования прописаны в Федеральных авиационных правилах, которые устанавливают, в каких случаях и как можно и нельзя допускать бортпроводников к работе.

«Если бортпроводников допускать к работе можно (а это представители «Аэрофлота» не отрицают), то представляется, что бортпроводникам, выполняющим одинаково квалифицированно и одинаково качественно ту работу, которую они должны выполнять, должна выплачиваться заработная плата – одинаковая, соответствующая ценности их труда.

Вместе с тем, в своих отзывах на наши исковые требования представители «Аэрофлота» заявляют, что, оказывается, клиенты «Аэрофлота» желают видеть бортпроводниц модельной внешности, чтобы они услаждали их взор, а не столько выполняли ту трудовую функцию, которая предписана им по должностной инструкции. Это первый момент.

И второй момент, который нас тоже очень сильно заинтересовал: представитель «Аэрофлота» в судебном заседании огласил, что за каждый килограмм бортпроводника на борту воздушного судна «Аэрофлот» тратит 759 рублей в год». Саурин пояснил: имеется в виду, что «Аэрофлот» обозначает справедливость своих требований к размеру одежды тем, что «размер одежды прямо связан с весом конкретного бортпроводника: чем больше размер одежды, тем больше вес, а значит, «Аэрофлот» тратит больше денег в связи с перерасходом топлива».

Забота о здоровье стюардесс, которым тяжело летать с лишним весом?

На мероприятии также присутствовали члены Общественного совета «Аэрофлота» Никита Кричевский и Павел Данилин, которые отметили, что примененные к стюардессам действия никак не подпадают к определению дискриминации.

Кроме того, Данилин, основываясь на личный опыт, выразил предположение, что требования, которые разработала компания «Аэрофлот» применительно к бортпроводникам, в том числе требования к весу стюардессы, продиктованы исключительно заботой авиакомпании о заботе ее стюардесс.

В свою очередь, оскорбленные стюардессы ответили, что, чем бы ни руководствовалась авиакомпания при разработке данного регламентирующего документа, все прописанные в нем требования должны не противоречить основным законам страны.

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