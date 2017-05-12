Студия BioWare заморозила легендарную серию Mass Effect‍

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Вашингтон, 12 мая. Руководство компании BioWare заморозило разработку новых игр серии Mass Effect. Это шокировало поклонников, так как серия довольно крупная.

Стало известно, что студию BioWare Montreal, создавшую Mass Effect: Andromeda, частично расформировали, а разработчиков отправили на поддержку других проектов. Однако это не значит, что новые части никогда не выйдут, просто работа над ними пока приостановлена.

Некоторые связывают такое решение BioWare с провалом игры Andromeda, передает «Российская газета».

Напомним, Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов китайский мессенджер WeChat.