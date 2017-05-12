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Политика
Лавров заявил об отсутствии потенциала для конфликта в Арктике

Лавров заявил об отсутствии потенциала для конфликта в Арктике

2:02  12 Мая 2017
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Лавров заявил об отсутствии потенциала для конфликта в Арктике

Вашингтон, 12 мая. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что для конфликта в Арктике нет никакого потенциала. Об этом он заявил в ходе своего визита в США на заседании Арктического совета на Аляске. 

Лавров подчеркнул, что Россия прикладывает максимум усилий для обеспечения мира и стабильности в регионе. Глава МИД РФ возложил цветы к мемориальному комплексу «Аляска-Сибирь», отметив, что не посетить мемориал в рамках такого визита было бы стыдно.

О возложении венка российскими дипломатами сообщала накануне Газета.ru.

#сергейлавров
Сергей Свазовский
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