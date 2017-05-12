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Москва, 12 мая. Вечером в четверг в Москве снова пошел необычный для мая снег. По сообщениям синоптиков, в некоторых районах Московской области может образоваться снежный покров. Правда метеорологи обещают, что уже в пятницу снег растает, а воздух прогреется до плюс 8 градусов Цельсия.

Как стало известно ранее, «Московская объединенная энергетическая компания» в связи с холодной погодой срочно занимается возобновлением подачи тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

В последние несколько дней в московской области наблюдается холодная погода с температурой, заметно отстающей от обычной для этого времени года, идет снег. Специалисты погодного центра «Фобос» обещают, что к выходным погода улучшится, но все равно будет еще достаточно прохладно: ночью в районе нуля градусов градусов, а днем около десяти градусов тепла.

Прошедший День Победы в Москве стал самым холодным за всю историю праздника: по данным Гидрометцентра, воздух в столице прогрелся лишь до 4,6 градуса выше нуля. Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года, когда воздух температура воздух поднялась до плюс 7,6 градуса.