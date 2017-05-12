Ученые из США разрушили пять главных мифов об инопланетянах

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Вашингтон, 12 мая. По словам специалистов, многие мнения насчет внешнего вида и повадок инопланетных организмов являются ложными.

Многие считают, что, прилетев на Землю, инопланетяне начнут есть людей. По мнению специалистов, человек не может содержать должное количество полезных веществ для другого организма, так как живет в загрязненной среде. Кроме того, существа, которые смогли создать корабли, на которых они долетели до нашей планеты, явно располагают развитым разумом.



Существует миф, что инопланетяне смогут размножаться с людьми. Это возможно, но очень маловероятно: в процессе эволюции на развитие половых органов и методов размножения влияли различные факторы, которые вряд ли могли повториться и на другой планете.

Многие считают, что пришельцы внешне похожи на человека. Вряд ли. Развитие у других цивилизаций шло своим чередом. Скорее, у инопланетян могут быть совершенно иные органы, расположенные в других местах.



Четвертым важным мифом, связанным с инопланетянами, является их форма жизни. Ученые предполагают, что развитые организмы могли просто переместить свое сознание в роботов или целые системы, которые позволяли существам с других планет жить вечно.



Главным мифом, который вызывает страх: они украдут ресурсы Земли, а людей уничтожат. Такая теория также не имеет права на существование, поскольку даже на метеорите средних размеров значительно больше полезных ископаемых, чем на Земле, пишут «Актуальные новости».

Напомним, исследователи из Канады обнаружили новый фактор ожирения.