Ученые нашли гормон, отвечающий за ожирение

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Оттава, 12 мая. Исследователи из Канады обнаружили новый фактор ожирения. За избыточный вес может отвечать гормон серотонин.

Ученые уверяют, что серотонин, который так необходим для хорошей работы мозга, бывает разным. Есть тот, который контролирует механизмы мозга, но существует и периферический серотонин — гормональное соединение, которое связано с коричневой жировой тканью.

Исследователи считают, что если подавлять синтез периферического серотонина, то организм ускоряет свою метаболическую активность, в результате чего коричневый жир начинает интенсивно сжигаться и человек худеет.

Открытие может помочь в разработке новейших способов борьбы с ожирением, передает Planet Today.

Напомним, ученые также выяснили, какие бактерии могут спровоцировать инсульт.