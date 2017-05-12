Эксперты объяснили мягкий приговор Соколовскому

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Москва, 12 мая. Приговор суда по делу блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, большинство экспертов сочли сравнительно мягким, и в то же время компромиссным.

В отношении Соколовского вынесен обвинительный приговор, что связано с рядом ограничений для юноши. Тем не менее, блогер остался на свободе.

В Русской православной церкви назвали решение суда проявлением милосердия. Адвокаты подсудимого не спешат подавать апелляцию, опасаясь более сурового наказания.

Накануне генеральный директор «Московского правозащитного центра» Михаил Салкин предположил, что судья пожалела молодого человека. По мнению Салкина, Соколовский больше похож на наивного дурачка, чем на преступника.