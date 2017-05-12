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Ученые выяснили, какие бактерии могут спровоцировать инсульт

Ученые выяснили, какие бактерии могут спровоцировать инсульт

1:33  12 Мая 2017
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Ученые выяснили, какие бактерии могут спровоцировать инсульт

Лондон, 12 мая. Исследование было проведено на генетически измененной линии мышей, склонных к развитию сосудистых поражений в мозге.

Было известно, что кишечные бактерии способны вызывать проблемы с сосудами головного мозга. Ученые наблюдали за двумя популяциями мышей на протяжении нескольких поколений. Оказалось, что при сохранении опасных мутаций мыши способны вырабатывать устойчивость к подобным поражениям мозга. .

Анализ показал, что при введении эндотоксинов бактерий, содержащихся в кишечнике, у мышей с мутациями мальформации развивались, а у обычных – нет. Бактерии вызывали у генетически измененных мышей разрастание клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов головного мозга.

Введение антибиотиков вызвало уменьшение количества бактерий на 96% – и настолько же снизилась частота возникновения сосудистых поражений, сообщает «Газета.ru».

Напомним, ученые обнаружили в пещерах Урала гибрид бизона и тура.

#ученые #лондон
Катерина Кильгуткина
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