Трамп предположил, что Россия смеется над конфликтом в США

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 12 мая. Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия «украдкой смеется» над оправданиями демократической партии в связи с поражением кандидата Хиллари Клинтон на выборах президента США. Соответствующую запись Трамп сделал в социальной сети Twitter.

По мнению хозяина Белого дома, из-за попыток оправдать фиаско Клинтон Соединенные Штаты «рвут себя на части», что вызывает веселье Москвы.

Президент США напомнил, что уволенный им накануне глава ФБР Коми вел расследование в отношении Трампа, хотя в личной беседе отрицал этот факт, — пишет Газета.ru.