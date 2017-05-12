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Политика
Трамп предположил, что Россия смеется над конфликтом в США

Трамп предположил, что Россия смеется над конфликтом в США

1:11  12 Мая 2017
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Трамп предположил, что Россия смеется над конфликтом в США

Вашингтон, 12 мая. Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия «украдкой смеется» над оправданиями демократической партии в связи с поражением кандидата Хиллари Клинтон на выборах президента США. Соответствующую запись Трамп сделал в социальной сети Twitter.

По мнению хозяина Белого дома, из-за попыток оправдать фиаско Клинтон Соединенные Штаты «рвут себя на части», что вызывает веселье Москвы.

Президент США напомнил, что уволенный им накануне глава ФБР Коми вел расследование в отношении Трампа, хотя в личной беседе отрицал этот факт,  — пишет Газета.ru.

#дональдтрамп
Сергей Свазовский
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