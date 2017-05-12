Сирия: из районов подконтрольных ИГ удалось вывести 4 тысячи жителей

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Ракка, 12 мая. Бойцы курдских отрядов самообороны создали безопасный коридор для выхода мирного населения из окруженных ими сел к северу от города Ракка. По сообщению агентства Фират, за сутки по этому коридору удалось спасти из районов, подконтрольных террористам ИГ*, свыше 4 тысяч жителей, большинство из которых - это женщины и дети.

Все спасенные отправлены в лагерь для беженцев в городе Айн-Исса.

Курдские бойцы возобновили на этой неделе операцию под кодовым названием «Гнев Евфрата». В ходе нее намечено развить наступление на главный плацдарм ИГ в Ракке и нанести сокрушительный удар по оборонительным рубежам террористов ИГ в долине Вади-Джалляб.

* Организация запрещена на территории РФ.