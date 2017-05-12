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Политика
Захарова назвала американские СМИ «невозможно жалкими в их услужливой русофобии»

Захарова назвала американские СМИ «невозможно жалкими в их услужливой русофобии»

0:53  12 Мая 2017
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Захарова назвала американские СМИ «невозможно жалкими в их услужливой русофобии»

Москва, 12 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала СМИ  США «невозможно жалкими в своей услужливой русофобии» в связи с их реакцией на публикацию российским внешнеполитическим ведомством фотографий встречи Дональда Трампа и Сергея Лаврова.

Захарова уличила американских журналистов в очередном проявлении двойных стандартов. По ее словам, с фотографиями главы МИД Украины Павла Климкина проблем не возникло, хотя они были сделаны украинской стороной. Киевскому дипломату простили даже «контакт со столом президента».

А вот сделанные корреспондентом ТАСС фотографии Сергея Лаврова и Дональда Трампа вызвали настоящую истерику американских СМИ, хотя снимки были выполнены с полным соблюдением процедуры.

Ранее Дональд Трамп предположил, что Россия смеется над политическим конфликтом в США. Об Этом писала Газета.ru.

#мариязахарова
Сергей Свазовский
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