Появилось видео нападения водителя BMW на женщину с детьми на «зебре»

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Москва, 12 мая. Возбуждено уголовное дело против водителя BMW, который напал на женщину с детьми, переходившую дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы.

Представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил немедленно допросить подозреваемого.

Уголовное дело возбудили по результатам доследственной проверки, водитель находится в следственном отделе. Следователи считают, что водитель не уступил дорогу женщине и ее двум детям. От испуга женщина хлопнула ладонью по машине и пошла с детьми дальше, передает РИА Новости.

Напомним, что до этого в МВД сообщили, что мужчина задержан.