Прокуроры США требуют независимого расследования связей Трампа с РФ

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Вашингтон, 12 мая. Генпрокуроры 20 американских штатов требуют назначить независимого специального советника для расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы.

В письме к заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну прокуроры объясняют, для каких целей нужен спецсоветник. Они считают, что американцы заслуживают расследования, которое покажет «степень вмешательства России, сговор представителей предвыборной команды Трампа и любых попыток сокрытия».

Обращение подписали генеральные прокуроры штатов Калифорния, Коннектикут, Айова, Гавайи, Нью-Мексико, Мэн, Иллинойс, Мэриленд, Орегон, Нью-Йорк и других, передает «Интерфакс».

Напомним, Захарова назвала американские СМИ «невозможно жалкими в их услужливой русофобии».