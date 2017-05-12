В Петербурге 12 мая пройдет панихида по жертвам теракта в метро

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Санкт-Петербург, 12 мая. В Санкт-Петербурге 12 мая состоится панихида по погибшим в результате террористического акта в метрополитене. Панихида пройдет на 40-й день после трагических событий в Исаакиевском соборе.

Начало мероприятия запланировано на 9.30 утра. После завершения молитвы петербуржцы услышат 15 ударов колокола — по количеству жертв теракта.

В полдень состоится молебен у стихийного мемориала на Загородном проспекте возле станции метро Технологический институт, недалеко от которой прогремел взрыв. В нем примут участие священники Свято-Троицкого Измайловского собора.

6 апреля сообщалось о закрытии станции метро «Технологический институт» на время проведения траурных мероприятий. Об этом писала Газета.ru.