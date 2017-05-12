Замдиректора Эрмитажа начал возмещать ущерб музею

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Санкт-Петербург, 12 мая. Обвиняемые в хищении при реставрации Эрмитажа начали добровольно выплачивать музею компенсации за причиненный ущерб.

На счета Эрмитажа поступили первые средства, которые частично возмещают вред от мошенничества при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца, передает РИА Новости.

«Поступившие деньги — маленький шажок, сделанный в верном направлении. Это говорит о том, что следствие работает здраво и профессионально. Юристам предстоит большая работа. Радует тенденция: во всем мире экономические преступления — это вопросы, в первую очередь, возмещения ущерба», — сказала адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы музея.

Напомним, Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет.