Сирийские врачи вынуждены своими силами оплачивать работу подземных госпиталей

В закладки

Скопировать

Дамаск, 12 мая. Сирийским врачам приходится самостоятельно финансировать работу подземных госпиталей, которые располагаются на территории, подконтрольной силам оппозиции.

Большая часть спонсоров не находит возможности для финансирования медицинских учреждений на неподконтрольных Дамаску территориях. В частности, в провинции Идлиб остались без финансирования 30 больниц. В этом регионе функционируют лишь три подземные больницы. Медики и пациенты находятся в угрожающем положении.

Ранее Газета.ru сообщала, что Башар Асад назвал химическую атаку в Идлибе частью кампании Запада по «демонизации» официального Дамаска.