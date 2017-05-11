Вербицкая предложила включить церковно-славянский язык в школьную программу

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Москва, 11 мая. Глава Российской академии образования профессор Людмила Вербицкая предложила включить курс церковно-славянского языка в школьную программу.

По ее мнению, это предложение «весьма интересно». Вербицкая напомнила, что в дореволюционные годы церковно-славянский язык изучался в начальных классах.

Она отметила, что и сегодня богослужение в Русской православной церкви проходит на этом языке. Именно церковно-славянскому обязан многими словами и современный русский язык, — добавила Вербицкая.

Ранее сообщалось, что четверть российских учеников прибегают к помощи репетиторов.