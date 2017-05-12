Состоятельные итальянцы не будут получать алименты после развода

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Рим, 11 мая. В Италии изменились правила, касающиеся расчетов и выплат алиментов после развода супругов.

По новым правилам достаточный заработок и обеспеченность будет являться причиной того, что после развода супруги не будут получать алименты. Так, суд при бракоразводных процессах будет исходить из возможностей бывших супругов самостоятельно себя содержать, а не из их уровня жизни в браке.

Планируется, что теперь брак не будет способом «обустройства личной жизни». Тем не менее, он останется «актом свободного волеизъявления и личной ответственности».

Вполне возможно, что нововведения не только изменят понимание семейного права у итальянцев, но и уменьшат количество разводов. Ведь раньше после развода выплачивались огромные суммы алиментов, передает «Интерфакс».

Напомним, что последние исследования показывают, что социальные сети во многих странах стали причиной роста количества разводов.