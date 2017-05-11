Жизнь ВИЧ-инфицированных удалось повысить до уровня здоровых людей

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 11 мая. Усилия специалистов позволили увеличить продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных пациентов до уровня здоровых людей.

Антиретровирусная терапия дает возможность существенно увеличить жизнь таким пациентам. В настоящее время для борьбы с недугом используются менее токсичные препараты, чем в недалеком прошлом.

Выводы ученых о продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных основаны на данных о смертности в двух временных отрезках: с 1996-го по 2007-й и с 2008-го по 2010-й годы. Если на первом этапе наблюдалась высокая смертность, то с 2008 года показатели начали значительно улучшаться. Пациентам удалось дожить до 78 лет, что является нормальным для не инфицированных людей.

Ранее ученые объяснили, как кофе помогает при мигрени.