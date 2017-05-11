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Общество
Жизнь ВИЧ-инфицированных удалось повысить до уровня здоровых людей

Жизнь ВИЧ-инфицированных удалось повысить до уровня здоровых людей

23:42  11 Мая 2017
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Жизнь ВИЧ-инфицированных удалось повысить до уровня здоровых людей

Вашингтон, 11 мая. Усилия специалистов позволили увеличить продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных пациентов до уровня здоровых людей.

Антиретровирусная терапия дает возможность существенно увеличить жизнь таким пациентам. В настоящее время для борьбы с недугом используются менее токсичные препараты, чем в недалеком прошлом.

Выводы ученых о продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных основаны на данных о смертности в двух временных отрезках:  с 1996-го по 2007-й и с 2008-го по 2010-й годы. Если на первом этапе наблюдалась высокая смертность, то с 2008 года показатели начали значительно улучшаться. Пациентам удалось дожить до 78 лет, что является нормальным для не инфицированных людей.

Жизнь ВИЧ-инфицированных удалось повысить до уровня здоровых людей

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Сергей Свазовский
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