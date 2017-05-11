Мэй выразила желание приготовить для Трампа баранину

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Лондон, 11 мая. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова угостить президента США Дональда Трампа жареным ягненком.

В эфире британской радиопередачи у Мэй спросили, чем бы она угостила президента США, если бы он зашел в гости.

«Я бы приготовила что-нибудь вроде лопатки ягненка, поджаренной на медленном огне», — ответила премьер-министр, которая, кстати, весьма известна своими прекрасными кулинарными способностями.

Мэй уточнила, что вкус у этого блюда становится привлекательным, если готовить его спокойно, не торопясь. К слову, у премьер-министра имеется огромная коллекция книг по кулинарии, передают «Известия».

Напомним, Трамп может назначить на пост директора ФБР бывшего конгрессмена.