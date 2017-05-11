Сирия имеет право на многомиллиардную компенсацию за разрушение страны войной — Асад
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Дамаск, 11 мая. Сирийская Арабская Республика имеет право на компенсацию за разрушение страны в ходе вооруженного конфликта. В этом убежден глава САР Башар Асад.
Асад завил, что весь народ Сирии имеет право на многомиллиардные компенсации. Однако для удовлетворения этих требований необходимы конкретные адресаты. Для этого, в свою очередь, нужны адекватные международные правовые институции. Однако сегодня международное право не пользуется уважением, — сказал Асад.
Ранее глава Сирии сравнил конфликт в САР с Великой Отечественной Войной.
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